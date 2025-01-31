Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

KOCAELİ’nin Kandıra ilçesi D-605 karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle karayolunun iki yönü kapanırken, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kandıra ilçesi D-605 karayolunda meydana geldi. Karayolunda Kefken yönüne seyir halinde olan N.K. idaresindeki 34 GL 8667 hafif ticari araç, karşı yönden gelen M.E. yönetimindeki 41 BC 235 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların savrulduğu kazada sürücülerle birlikte 1’i çocuk 7 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Her iki istikamette de kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. Yararlılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralıların yakınları haberi almasının ardından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne gitti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.