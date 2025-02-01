Ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi Kirazoğlu Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil evin 2'nci katında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. N.M. ve N.M.'nin evde bulunduğu sırada daireden çıkan dumanı görenlerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 2 kişiden biri hastaneye götürüldü, diğerine ambulansta müdahale edildi.

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