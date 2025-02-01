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        Ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 13:12 Güncelleme: 01.02.2025 - 13:15
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        Ev yangınında 2 kişi dumandan etkilendi
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        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi.

        Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi Kirazoğlu Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil evin 2'nci katında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. N.M. ve N.M.'nin evde bulunduğu sırada daireden çıkan dumanı görenlerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 2 kişiden biri hastaneye götürüldü, diğerine ambulansta müdahale edildi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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        Galeri

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