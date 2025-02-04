Kocaelispor - Sivasspor: 0-2
STAT:KocaeliHAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Yusuf Susuz, Ferhat ÇalarKOCAELİSPOR: Batuhan Ahmet Şen, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga (Dk.
STAT:Kocaeli
HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Yusuf Susuz, Ferhat Çalar
KOCAELİSPOR: Batuhan Ahmet Şen, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga (Dk. 46 Tarkan Serbest), Mikdat Çil, Muharrem Cinan, Barış Alıcı, J. Vukovic (Dk.67 Yusuf Cihat Çelik), Mesut Can Tunalı (Dk. 79 Mehmet Altaş), Furkan Gedik, Ahmet Sağat (Dk. 67 Oğulcan Çağlayan), Markao (Dk. 46 Samet Yalçın)
SİVASSPOR: D. Nikolic, Alaaddin Okumuş (Dk. 65 Murat Paluli), A. Poungouras, Emirhan Başyiğit, A. Turgunboev, J. Bieganski, Efkan Bekiroğlu (Dk. 65 S. Moutoussamy), Oğuzhan Aksoy (Dk.85 Muhammed Sinan Kaya) , A. Pritchard (Dk. 89 Mehmet Talha Şeker), V. Simic(Dk. 65 Emre Gökay), Bekir Turaç Böke
GOLLER: Dk.43 Efkan Bekiroğlu, Dk. 90+5 Emre Gökay (Sivasspor)
SARI KARTLAR: Alaaddin Okumuş, Muhammed Sinan Kaya (Sivasspor), Mehmet Yılmaz (Kocaelispor)
KIRMIZI KART: Barış Alıcı (Kocaelispor)
ZİRAAT Türkiye Kupası D Grubu 2’nci hafta maçında Kocaelispor, konuk ettiği Sivasspor’a karşı 2-0 yenildi.
Maçın 1’inci dakikası dolmadan Kocaelispor’da Barış Alıcı, rakibi A. Turgunboev’in ayak bileğine basması sonucu kırmıza kart gördü. Yeşil-siyahlı takım maçın ilk dakikasında 10 kişi kaldı.
19’uncu dakikada korner kazanan Kocaelispor’da ceza sahasının uzağından topu karşılayan Mesut Can merkezden sert vurdu; kaleye giden topu kafasıyla kesen Alaaddin yerde kaldı.
43’üncü dakikada korner kazanan Sivasspor’da rakip kalede Bieganski’nin asistiyle topla buluşan Efkan Bekiroğlu arka direkte gelişine vuruşla topu rakip kaleye gönderdi: 1-0
Maçın ilk yarısı Sivasspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
51’inci dakikada Kocaelispor’da rakip kaleye kadar topu süren Ahmet Sağat ceza sahasının sol çaprazından sert vurdu, top direk dibinden dışarı çıktı.
55’inci dakikada Sivasspor’da Oğuzhan’ın ceza sahasında gelişine vurduğu topu kaleci Batuhan karşıladı.
73'üncü dakikada Sivassporlu Bekir Turaç Böke'nin ceza sahası dışından çektiği şut Batuhan Ahmet Şen’in müdahalesiyle kornere çıktı.
78’inci dakikada Sivasspor’da Tungunboev sol kanatta ceza sahasının dışından ortalığı topu karşılayan Emre’nin yaptığı vuruş, rakip kalenin az farkla üstten dışarıya çıktı.
90+5'inci dakikada Sivassporlu Bekir'in ara pasında savunma arkasında topla buluşan Emre Gökay'ın vurduğu top rakip kaleciye çarptıktan sonra ağlara gitti: 2-0
Maç, Sivasspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
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