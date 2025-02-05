Enkazdan çıkardıkları 28 günlük 'Halit Talha' bebek ve 9 yaşındaki Yağmur'u anlattılar
KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 82 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardı.
KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 82 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardı. Hem 17 Ağustos 1999 Kocaeli Gölcük merkezli depremi yaşayan hem de 6 Şubat depremlerinde bölgede görev alan ekipler, afetin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen yaşadıkları o zorlu günleri unutamadı. İtfaiyeciler, kurtardıkları 28 günlük 'Halit Talha' isimli bebeğin itfaiyecinin parmağına tutunduğu anları, ‘Çok üşüyorum’ diyen 9 yaşındaki Yağmur’un hikayesini Demirören Haber Ajansı’na
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