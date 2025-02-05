Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Enkazdan çıkardıkları 28 günlük 'Halit Talha' bebek ve 9 yaşındaki Yağmur'u anlattılar

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 82 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enkazdan çıkardıkları 28 günlük 'Halit Talha' bebek ve 9 yaşındaki Yağmur'u anlattılar
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 82 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardı. Hem 17 Ağustos 1999 Kocaeli Gölcük merkezli depremi yaşayan hem de 6 Şubat depremlerinde bölgede görev alan ekipler, afetin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen yaşadıkları o zorlu günleri unutamadı. İtfaiyeciler, kurtardıkları 28 günlük 'Halit Talha' isimli bebeğin itfaiyecinin parmağına tutunduğu anları, ‘Çok üşüyorum’ diyen 9 yaşındaki Yağmur’un hikayesini Demirören Haber Ajansı’na

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Kurşunu yedi!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        200 milyarlık fonu robotlar yönetiyor
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Anne ile kızının kahreden ölümü!
        Anne ile kızının kahreden ölümü!
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Washington'da Elon Musk protestosu
        Enda Enerji halka açılıyor
        Enda Enerji halka açılıyor
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu! 3 yıl sonra burada yakalandı!
        İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu! 3 yıl sonra burada yakalandı!
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Trump'ın planı: Eğitim Bakanlığı'nı lağvedecek
        Trump'ın planı: Eğitim Bakanlığı'nı lağvedecek
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        Trump'ın Gazze planı
        Trump'ın Gazze planı

        Benzer Haberler

        Milli karateci Eray Şamdan başarıya doymuyor
        Milli karateci Eray Şamdan başarıya doymuyor
        Kocaeli'de aracında ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirilen zanlı tu...
        Kocaeli'de aracında ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirilen zanlı tu...
        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
        '6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölge, sismik tehlike açısından en güvenli...
        '6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölge, sismik tehlike açısından en güvenli...
        Kocaeli'de, bariyere çarpan motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
        Kocaeli'de, bariyere çarpan motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
        Kocaeli'de 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Kocaeli'de 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi