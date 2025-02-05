Isı yalıtım malzemesi fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 18.00 sıralarında Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak üzerindeki ısı yalıtım malzemeleri üretimi yapılan fabrikada çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik müdahaleyle yangını söndürdü. Fabrikada yangın nedeniyle hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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