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        Isı yalıtım malzemesi fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde ısı yalıtım malzemeleri üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 19:45 Güncelleme: 05.02.2025 - 19:50
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        Isı yalıtım malzemesi fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde ısı yalıtım malzemeleri üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, saat 18.00 sıralarında Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak üzerindeki ısı yalıtım malzemeleri üretimi yapılan fabrikada çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik müdahaleyle yangını söndürdü. Fabrikada yangın nedeniyle hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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