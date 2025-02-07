Gebze'de palet fabrikasındaki yangın 2 saatte söndürüldü; 1 yaralı

Yangın, saat 22.00 sıralarında Tavşanlı Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Caddede bulunan bir palet fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında hafif yaralanan 1 işçi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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