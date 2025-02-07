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        Kocaeli'de zincirleme kaza: 9 yaralı

        KOCAELİ'de özel halk otobüsü, kar küreme, tuzlama kamyonu ile bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:12 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:15
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        Kocaeli'de zincirleme kaza: 9 yaralı
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        KOCAELİ’de özel halk otobüsü, kar küreme, tuzlama kamyonu ile bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 9 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Körfez ilçesine bağlı İlimtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Körfez Belediyesi'ne ait Ercan T. yönetimindeki kar küreme, tuzlama kamyonu ile Özcan U. yönetimindeki 41 HU 3072 plakalı özel halk otobüsü ve B.D. idaresindeki 34 NCS 78 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada araç sürücüleri ve minibüste bulunan yolcular yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 9 yaralı, ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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