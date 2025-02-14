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        Devlet Bahçeli taburcu edildi (2)

        MHP'DENAÇIKLAMAMHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kocaeli Gebze'de tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesiyle ilgili MHP'den açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:43 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:45
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        Devlet Bahçeli taburcu edildi (2)
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        MHP'DENAÇIKLAMA

        MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kocaeli Gebze'de tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesiyle ilgili MHP'den açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

        "MHP Genel Başkanı Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 Tarihinde Kocaeli Gebze’de bulunan Anadolu Sağlık Merkezine daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve check-up yapılmak üzere giriş yapılmış olup, tetkikler sonucunda daha önce yapılmış olan kalp kapakçığında sorun meydana geldiği gözlemlenerek başarılı bir kalp kapakçığı girişimsel operasyonu geçirmiştir. Hastane yatışından tedavi süreci tamamlanmasına kadar başta hastane sahibi Tuncay Özilhan Beyefendi olmak üzere Anadolu Sağlık Merkezi'nin çok kıymetli doktorları, hemşireleri ve özveriyle hizmet eden tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibariyle taburcu olarak Ankara’ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında Yüce Allah’ın izniyle mesaisine başlayacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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