Rusya tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rusya Federasyonu tarafından ‘Birden fazla kişiyle silahlı yağma’ suçundan kırmızı bülten ile aranan Y.M.’yi düzenledikleri operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Y.M., sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi.

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