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        Rusya tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Kocaeli'de yakalandı

        RUSYA Federasyonu tarafından 'Birden fazla kişiyle silahlı yağma' suçundan kırmızı bültenle aranan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 21:52 Güncelleme: 25.02.2025 - 21:55
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        Rusya tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Kocaeli'de yakalandı
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        RUSYA Federasyonu tarafından ‘Birden fazla kişiyle silahlı yağma’ suçundan kırmızı bültenle aranan Y.M. (37), Kocaeli’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rusya Federasyonu tarafından ‘Birden fazla kişiyle silahlı yağma’ suçundan kırmızı bülten ile aranan Y.M.’yi düzenledikleri operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Y.M., sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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