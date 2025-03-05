Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yahyakaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan İ.M. kontrolündeki 34 ELP 162 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Saadet H.’ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Saadet H. savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerinde bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekinin ilk müdahalesinin ardından Saadet H., İzmit ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Saadet H.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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