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        Kocaeli'de boya imalathanesinde yangın

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde boya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiyecilerin çalışmalarıyla yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:18 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:25
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        Kocaeli'de boya imalathanesinde yangın
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde boya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiyecilerin çalışmalarıyla yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Boya imalathanesi kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki sunta imalathanesinde de hasar oluştu.

        Gebze ilçesi Balçık Mahallesi 3243 Sokak'taki boya imalathanesinde, saat 07.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, bitişiğindeki sunta imalathanesine de sıçradı. Bölgeye gelen itfaiyecilerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Boya imalathanesi kullanılamaz hale gelirken, içinde bulunan bir kamyonet ve forklift de yandı. Sunta imalathanesinde ise hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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