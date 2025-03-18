Karamürsel Belediyesi'nde 'ihale' kavgası; 2 kişi bıçaklandı (2)
YENİGÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTIKocaeli'nin Karamürsel Belediyesi'nde ihale sırasında çıkan, eski MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz ile Adem T.
YENİGÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Kocaeli'nin Karamürsel Belediyesi'nde ihale sırasında çıkan, eski MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz ile Adem T.'nin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; iki grup arasında kavga çıktığı, bu sırada beyaz polarlı bir kişinin elindeki bıçağı önce Çetin Öksüz'e, ardından Adem T.'nin bacağına sapladığı görüldü. Başka bir görüntüde ise bir kişinin 'Bu saatten sonra bu kanı temizleyin bakayım' diyerek bağırdığı, başka bir kişinin de 'Çetin vuruldu' dediği, çevredekilerin de yaralıların başına toplandığı anlar yer aldı.
Polisin saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.
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