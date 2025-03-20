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        TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza; 2 ölü, 4 yaralı / Yeniden

        TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kocaeli'nin Derince ilçesi geçişinde 4 otomobil ve 6 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 23:08 Güncelleme: 20.03.2025 - 23:10
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        TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza; 2 ölü, 4 yaralı / Yeniden
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        TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kocaeli’nin Derince ilçesi geçişinde 4 otomobil ve 6 TIR’ın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmaları sonucu araçların çekilmesiyle kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

        Kaza, 20.30 sıralarında TEM Otoyolu Derince ilçesi geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan 4 otomobil ve 6 TIR çarpıştı. Kaza sonucu İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücüsü öğrenilemeyen 70 BD 008 dorse plakalı TIR’a arkadan çarpan 34 GYA 918 plakalı otomobilin sürücüsü Selim Kılıç (30) ve yanında bulunan Kadir Balaban’ın (38) hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada 4 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobilde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        OTOYOLUN İSTANBUL İSTİKAMETİ 1 SAAT ULAŞIMA KAPANDI

        Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik akışı 1 saat sonra kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

        Zincirleme kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri ve trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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