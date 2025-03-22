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        İzmit'te 'İmamoğlu' gerginliği; 14 gözaltı

        KOCAELi'nin İzmit ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek için yürümek isteyen gruba polis, izin vermedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 00:40 Güncelleme: 22.03.2025 - 00:45
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        İzmit'te 'İmamoğlu' gerginliği; 14 gözaltı
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        KOCAELi’nin İzmit ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki göstermek için yürümek isteyen gruba polis, izin vermedi. Çıkan arbedede 14 kişi gözaltına alındı.

        İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Bulvarı’ndan Kent Meydanı’na yürümek isteyen Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencileri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Türkiye İşçi Partililer (TİP) bulvarda bir araya geldi. Grup, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Kent Meydanı’na yürümek istedi. Polis, yapılacak olan yürüyüşe izin vermedi. Bir süre yapılan müzakerelerin ardından grup, polis barikatını aşmaya çalıştı. Gruba, polis ekipleri biber gazı sıkarak ve Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale etti. Çıkan arbedede 14 kişi gözaltına alındı. Müdahale sonrası yapılan müzakerelerin ardından grubun, yürümesine izin verildi.

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