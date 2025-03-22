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        Babacan: Vatandaşlarımızın provokatif, kötü niyetli insanların, örgütlerin hareketlerine dikkat etmeleri gerekir (2)

        İFTARPROGRAMINA KATILDI Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il binasında basın mensuplarının sorularını cevapladıktan sonra Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde, DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 22:00 Güncelleme: 22.03.2025 - 22:05
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        Babacan: Vatandaşlarımızın provokatif, kötü niyetli insanların, örgütlerin hareketlerine dikkat etmeleri gerekir (2)
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        İFTARPROGRAMINA KATILDI

        Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il binasında basın mensuplarının sorularını cevapladıktan sonra Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde, DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Babacan’ın yanı sıra genel başkan yardımcıları, İl Başkanı Yunus Katı ve partililer programda hazır bulundu. İftarın ardından Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası başlayan protestolar ve sürecin ekonomik etkileri konusunda açıklamalarda bulundu. Yaşananların ekonomik açından Türkiye’ye maliyetinin olduğunu belirten Ali Babacan, “Döviz kuru arttı. Hazinenin döviz cinsinden olan borcu Türk lirası karşısında sıçradı gitti. Hazinenin borçlanma faizleri arttı. Merkez bankası faiz arttırmak zorunda kaldı. Bu faizi kim ödüyor? bu faizi millet ödüyor. Faizi alan kim? Başka yerde bu kadar yüksek faiz yok. Ben gelip Türkiye’den şu faizi alıp gideyim diyen uluslararası yatırımcı. Zaten son birkaç gündür piyasa hareketinin de asıl sebebi de bu. Yüksek kur, yüksek faiz ve bu dalganın getireceği muhtemelen daha yüksek enflasyon. 2 yıldır millete ‘sabret, fedakarlık yapın bekleyin düzelecek’ dediler. Emeklisi, asgari ücretlisi enflasyonun altına bir maaşa talim etmek zorunda kaldı. Öğrenciler, gençler bir öğün yemek parası bulamadan, öğle yemeğini yiyemeden günü atlatarak bu ülkede yaşıyor. Ne uğruna ‘biraz bekleyin’. Siz bu kadar milletten sabır isteyin ‘fedakarlık yapın’ deyin ondan sonra 2 günde 2 yıldır uygulanan ekonomik modelin getirisini silip süpürün çöpe atın. Bu mu? Türkiye’yi yönetmek. Bu mu? Ekonomiyi yönetmek” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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