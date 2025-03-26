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        Kocaeli'de 'İmamoğlu' protestosu; karşıt görüşlü grup, 1 göstericiyi darbetti

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması protesto edilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 01:35 Güncelleme: 26.03.2025 - 01:40
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        Kocaeli'de 'İmamoğlu' protestosu; karşıt görüşlü grup, 1 göstericiyi darbetti
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması protesto edilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, grubun dağıldığı sırada karşıt görüşlü bir grup, 1 protestocuyu darbetti. Polis, protestocuyu darbeden gruba da müdahale etti.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından da tutuklanmasına yönelik protestolar İzmit’te 5’inci günde de devam etti. Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan Merkez Bankası önünde toplanan siyasi parti yöneticileri ile göstericiler, Sabri Yalım Parkı’na yürüdü. Bu sırada bir grup yürüyüş yapmak isterken polis, izin vermedi. Polis ile grup arasında yapılan müzakereden sonuç alınamaması üzerine ekipler, göstericilere müdahale etti. Müdahalede 4 kişi gözaltına alındı.

        Öte yandan toplanan grubun dağıldığı sırada karşıt görüşlü başka bir grup 1 protestocuyu darbetti. Polis, protestocuyu darbeden gruba müdahalede bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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