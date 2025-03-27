Kocaeli'deki protestolarda gözaltına alınan 14 kişiden 2'si tutuklandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik 24 ve 25 Mart tarihlerinde İzmit ilçesinde düzenlenen protestolarda toplam 14 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 14 kişi Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen 14 kişiden 12’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.T. ve B.A. ‘Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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