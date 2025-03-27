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        Kocaeli'deki protestolarda gözaltına alınan 14 kişiden 2'si tutuklandı

        – KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protestolarda 24-25 Mart tarihlerinde gözaltına alınan 14 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:06 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:06
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        Kocaeli'deki protestolarda gözaltına alınan 14 kişiden 2'si tutuklandı
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        – KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik protestolarda 24-25 Mart tarihlerinde gözaltına alınan 14 kişiden 2’si tutuklandı.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik 24 ve 25 Mart tarihlerinde İzmit ilçesinde düzenlenen protestolarda toplam 14 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 14 kişi Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen 14 kişiden 12’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.T. ve B.A. ‘Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Öte yandan geçen 23 Mart’ta düzenlenen protestolarda gözaltına alınan 77 kişiden 8’i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 69 kişiden 4’ü tutuklanırken 65 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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