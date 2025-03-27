Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşayan 3 kız çocuğu babası Kore gazisi Ahmet Serin, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Serin için bugün öğle saatlerinde Hacı Tahir Kavala Camii’nde askeri tören düzenlendi. Törene, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Hikmet Girgin, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Emniyet Müdürü Kemal Akıner, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Darıca Şube Başkanı Hüseyin Çoban ve yönetimi ile Ahmet Serin’in ailesi ve yakınları katıldı. Öğle namazına ardından kılınan cenaze namazı sonrası askerlerin omuzlarında taşınan Serin’in cenazesi Darıca Bağlarbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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