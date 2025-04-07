648 kişinin dönerden zehirlendiği işletmenin ortağı: Benim sosum sektöre farklı bir lezzet getirmiştir

KOCAELİ'deki gıda zehirlenmesi geçiren 648 kişinin tavuk döner yediği işletmenin tutuklanan sahiplerinin ifadesine DHA ulaştı. Şüphelilerden K.Y. (36) "Zehirlenme vakalarının neden meydana geldiğini bilmiyorum" derken, E.T.’nin (35) ise "Uzun yıllardır sektördeyim; kimsenin sağlığıyla oynamadım. Benim sosum, bu sektöre farklı bir lezzet getirmiştir" dediği öğrenildi.

Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, tavuk döner satılan işletmeden 1 Nisan'da farklı zamanlarda tavuk döner yiyen 648 kişi, mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. 646’sı müdahalelerinin ardından taburcu edilirken, 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan iş yeri sahipleri E.T. ve K.Y. sevk edildiği mahkemede tutuklandı. İş yeri mühürlenirken, alınıp teste gönderilen numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edildi.

‘YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİYE TAVUK DÖNER SATIŞI YAPILDI’

Öte yandan gözaltına alınıp işlemlerinin ardından tutuklanan 2 işletmecinin ifadelerine ulaşıldı. Bayram boyunca iş yerinin kapalı olduğunu söyleyen işletmeci K.Y. ifadesinde, "Biz kurallara dikkat ediyoruz. Son 2 günde yaklaşık 2 bin kişiye tavuk döner satışı yapıldı. Zehirlenme vakalarının neden dolayı meydana geldiğini bilmiyorum. Bu, kurumların incelemelerinin ardından belli olacak. Tavuk bozuk ise yapılış aşamasında kendini belli eder. Biz zaten bozulmuş ürünü iş yerinde satmayız" dediği öğrenildi.