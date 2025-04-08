TEM Otoyolu'nda 4 araç zincirleme kazaya karıştı

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, ceviz yüklü kamyonetin sürücüsü M.D.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı yaralının ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, TEM Otoyolu Gebze İlçesi Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Arıza nedeniyle yol kenarında duran 34 FED 911 plakalı otomobile, M.D. idaresindeki 77 AK 896 plakalı ceviz yüklü kamyonet çarptı. Arkadan gelen TIR ve kamyonet de kazaya karıştı.

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