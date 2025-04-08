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        TEM Otoyolu'nda 4 araç zincirleme kazaya karıştı

        TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde TIR, otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada, sürücülerden M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 14:01 Güncelleme: 08.04.2025 - 14:05
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        TEM Otoyolu'nda 4 araç zincirleme kazaya karıştı
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        TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde TIR, otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada, sürücülerden M.D. yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında, TEM Otoyolu Gebze İlçesi Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Arıza nedeniyle yol kenarında duran 34 FED 911 plakalı otomobile, M.D. idaresindeki 77 AK 896 plakalı ceviz yüklü kamyonet çarptı. Arkadan gelen TIR ve kamyonet de kazaya karıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, ceviz yüklü kamyonetin sürücüsü M.D.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı yaralının ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun Ankara yönündeki ulaşım, 1 saatlik çalışmayla araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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