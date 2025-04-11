Kocaeli'de iki mevsim bir arada

KOCAELİ’nin Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı’nda doğa yeşile bürünürken, yüksek rakımlı bölgeler yağışla birlikte karla kaplandı.

Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı çevresindeki ormanlar, ilkbaharın gelişiyle birlikte yeşil bir görünüme kavuştu. Barajın etrafındaki zirveler ise ara ara etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Öte yandan, ilin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi, bugün itibarıyla yüzde 69 doluluk oranı ile 35 milyon 40 metreküp olarak ölçüldü.