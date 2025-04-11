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        Kocaeli'de iki mevsim bir arada

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı'nda doğa yeşile bürünürken, yüksek rakımlı bölgeler yağışla birlikte karla kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 12:21 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:25
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        Kocaeli'de iki mevsim bir arada
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        KOCAELİ’nin Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı’nda doğa yeşile bürünürken, yüksek rakımlı bölgeler yağışla birlikte karla kaplandı.

        Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı çevresindeki ormanlar, ilkbaharın gelişiyle birlikte yeşil bir görünüme kavuştu. Barajın etrafındaki zirveler ise ara ara etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

        Öte yandan, ilin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi, bugün itibarıyla yüzde 69 doluluk oranı ile 35 milyon 40 metreküp olarak ölçüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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