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        7 aylık evli Gülhan'ı tabancayla öldüren eski erkek arkadaşının yargılanmasına devam edildi

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 7 aylık evli Gülhan Esen'i (25) tabancayla vurarak öldüren eski erkek arkadaşı Muhammed Tarhan'ın (29) yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 20:53 Güncelleme: 11.04.2025 - 20:53
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        7 aylık evli Gülhan'ı tabancayla öldüren eski erkek arkadaşının yargılanmasına devam edildi
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        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 7 aylık evli Gülhan Esen'i (25) tabancayla vurarak öldüren eski erkek arkadaşı Muhammed Tarhan'ın (29) yargılanmasına devam edildi. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

        Olay, 16 Mart 2024’te saat 07.00 sıralarında, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan 7 aylık evli Gülhan Esen, eski erkek arkadaşı Muhammed Tarhan tarafından tabancayla vuruldu. Olaydan 6 gün sonra İstanbul’da saklandığı kömürlükte yakalanarak, tutuklanan Muhammed Tarhan hakkında ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan dava açıldı.

        İlk ifadesinde Gülhan’ın evini, çalıştığı iş yerine ait servis aracını takip ederek öğrendiğini söyleyen Muhammed Tarhan, bugün Gebze 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmada ise kendisini Gülhan Esen’in çağırdığını ileri sürdü. Mahkeme, Gülhan Esen’in telefon numarasını sorması üzerine sanık Muhammed Tarhan, Esen’in aylar öncesinden değiştirdiği yeni telefonunu bilmediğini söyledi.

        Mahkeme, Gülhan Esen ve Muhammed Tarhan’na ait telefonlardaki HTS kayıtlarının incelenmesinin tamamlanmadığı gerekçesiyle duruşmayı haziran ayına ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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