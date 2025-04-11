7 aylık evli Gülhan'ı tabancayla öldüren eski erkek arkadaşının yargılanmasına devam edildi

İlk ifadesinde Gülhan’ın evini, çalıştığı iş yerine ait servis aracını takip ederek öğrendiğini söyleyen Muhammed Tarhan, bugün Gebze 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmada ise kendisini Gülhan Esen’in çağırdığını ileri sürdü. Mahkeme, Gülhan Esen’in telefon numarasını sorması üzerine sanık Muhammed Tarhan, Esen’in aylar öncesinden değiştirdiği yeni telefonunu bilmediğini söyledi.

Olay, 16 Mart 2024’te saat 07.00 sıralarında, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan 7 aylık evli Gülhan Esen, eski erkek arkadaşı Muhammed Tarhan tarafından tabancayla vuruldu. Olaydan 6 gün sonra İstanbul’da saklandığı kömürlükte yakalanarak, tutuklanan Muhammed Tarhan hakkında ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan dava açıldı.

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