Bakan Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil (3)

AKPARTİ TEŞKİLATIYLA BULUŞTU

Adalet Bakanı Tunç, Kocaeli programı kapsamında AK Parti Kocaeli İl Teşkilatıyla parti binasında bir araya geldi. Burada açıklama yapan Tunç, AK Parti’nin 23 yıldır iktidarda olduğunu söyleyerek, “Dünya siyaset tarihinde bu kadar uzun süre, kesintisiz, en yüksek oranda seçimler kazanarak iktidarda kalabilen parti örneği çok yok. Bizim kendi demokratik siyasi hayatımızda da ilk kez bu derece iktidarda kalan AK Partimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu başarıyı sağladı. Geçmişte Menderes döneminde 10 yıllık, sonrasında cuntacılar tarafından önü kesildi. Rahmetli Özal, 7 yıllık başarıyla devam eden, bugün de vefat yıldönümü, mekanı cennet olsun onun hayallerini Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Hatta daha fazlasını, belki kat ve kat fazlasını. Ülkemiz 23 yılda, hem yüksek standartlı demokrasiye kavuşma noktasındaki mücadelede hem de kalkınma hamlelerinde, eser üretme de onun hayallerinin de ötesinde icraatlare sahne oldu” dedi.

‘DARBECİLERİ, CUNTACILARI TARİHE GÖMEN BİR DÖNEME KAVUŞTUK’

AK Parti’nin uzun süre iktidarda kalmasının sebeplerine de değinen Bakan Tunç, “Bunun en önemli sebebi, iktidarda milletin sesi olması. Milleti gibi düşünmesi, kadrolarının milletin taleplerine duyarlı olması ve icraatçı, kalkınmacı olması, ülkemizi vesayetçi, darbeci anlayıştan arındırarak, cuntacı anlayışı tarihe gömerek Türkiye’yi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturması çabasından dolayıdır. Millet iradesini üstün tutmasından, milletinin taleplerine duyarlı olmasından dolayıdır ve en önemli sebebi de liderimiz, cumhurbaşkanımızın milletin gönlünde taht kurmasındandır, milletinin onu güvenmesi, onun da milletine güvenmesindendir. Bu karşılıklı güven bizi bugünlere getirdi ve ülkemize çok büyük eserler kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız dur durak bilmeden meclisiyle, belediye başkanlarıyla, tüm teşkilatıyla, kadrolarıyla gerçekten bir gün bile israf etmeden bu millet için hep gece-gündüz çalıştı ve 23 yıldan bu yana da rekor kıran bir iktidar sürecimiz oldu. Bir yandan 81 vilayeti, ülkemizin her bir köşesini hiçbir ayrım yapmadan eserlerle donatırken, icraatlar yaparken limanlar, üniversiteler, okullar, hastaneler, demiryolları, hızlı trenler, her tarafı büyük yatırımlarla tanıştırırken, diğer yandan da ülkemizin demokratik kalkınmasını da sağladı. 10 yılda bir önü kesilen, muhtıralarla, darbelerle milli iradeye ket vurulan bir noktadan biz, darbecileri, cuntacıları tarihe gömen bir döneme kavuştuk” ifadelerini kullandı.

‘O 27 NİSAN BİLDİRİSİNİN ARKASINDA DURAN YARGIÇLAR, GAZETECİLER, ONLARI BİZ UNUTMADIK’ Bakan Tunç, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü; “Bugün yargı bağımsızlığından bahsedenler, hukuk devleti ilkesinden, demokrasiden bahsetmeye çalışanlar, o 27 Nisan bildirisinin arkasında duran yargıçlar, gazeteciler, bugün hala yazı yazanlar, onları biz unutmadık. Bu ülkede mecliste cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak dönemin YÖK Başkanı çıkıp ‘Meclisteki yapılan seçim geçersizdir’ diye basın toplantısı yapabiliyordu. Şimdi yapsın bakalım. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı, cumhurbaşkanlığı seçiminde ‘Biz tarafız’ diyebiliyordu. 2012’ye geldiğimizde MİT krizi, 2013 ekonomide enflasyonu tek haneli rakama indirdiğimiz, faizlerin yüzde 5’lere düştüğü, IMF ile defteri kapattığımız, borcumuzu sıfırladığımız, dünyaya artık ekonomik bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz ve dünya projeleri, Kanal İstanbul’undan dünyanın en büyük havaalanına varıncaya kadar, nükleer santral ihalelerinin, enerji projelerinin, savunma sanayi ihalelerinin konuşulduğu, artık o en parlak dönemimizde yine bu ülkeyi durdurmak istediler ve Gezi Parkı’nda yaktıkları ateşi bütün Türkiye’ye sarmak istediler. Orada sokak darbesiyle başaramadıklarını, bu sefer masa başında 17-25 Aralık’ta ‘Emniyet-yargı darbesiyle yapabilir miyiz’ diye yeniden bir girişimde bulundular. Orada da başaramadılar. 2014-2015 terörün azdırıldığı, Kobani olaylarından Suruç patlamasına, Gar patlamasına varıncaya kadar bir kaos ortamıyla bu ülkeyi adeta o 15 Temmuz hain kalkışmasına giden taşları birer birer döşemeye devam ettiler ve 15 Temmuz gecesi de ‘Artık son darbeyi vuralım; Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidardan düşürelim; bu AK Parti’nin önünü ancak bu şekilde kesebiliriz’ diye yola çıktılar; milletin silahlarını millete doğrultular, tankları milletin üstüne yürüttüler; o gece millet ülkesine sahip çıktı. Vatanına, bayrağına, demokrasisine sahip çıktı ve meydanlara koştu.”

‘YARGIYA YÖNELİK BİR TAKIM SALDIRILARI HEP BERABER GÖRÜYORSUNUZ’ Yargı sistemine de değinen Bakan Tunç, “Vesayetçi, darbeci anlayışa destek olan bir yargı anlayışı yerine bugün darbecinin karşısında duran, cuntacının karşısında duran milletin hakkını, hukukunu savunan, insan haklarını savunan bir yargı sistemine kavuştuk. İşte hazmedilemeyen de bu. Bunu hazmedemedikleri için sürekli adalete yönelik, yargıya yönelik bir takım saldırıları hep beraber görüyorsunuz. Yargımız her zamankinden daha bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini yapıyor ve millet iradesine ve demokrasiye saygılı bir şekilde milletin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunuyor. Yolsuzluktan da hesap soruyor, teröristten de hesap soruyor, yanlış yapandan, hukuka aykırı davranandan hesap sormaya devam edecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın” dedi. ‘BİZ BUNU YETERLİ GÖRMÜYORUZ’ Yeni anayasa çalışmaları ile ilgili de konuşan Bakan Tunç, “Anayasada ‘Sıkıyönetim ilan edilebilir’ diye madde vardı, bunları hep milletimizin onayıyla kaldırdık. Darbecilerin yargılanamayacağına yönelik maddeler, hepsi milletimizin evet oylarıyla değişti. Tabi biz bunu yeterli görmüyoruz. ‘Bu ülkenin yeni bir anayasaya da ihtiyacı var. Darbecilerin yazdığı bir anayasayla değil, milletin temsilcilerinin mecliste yazdığı ve onayladığı ve millet tarafından da kabul gören bir demokratik, sivil, katılımcı bir anayasa ile Türkiye Yüzyılı’na başlamamız lazım’ diyoruz” ifadelerini kulandı.