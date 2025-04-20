Kocaelispor, şampiyonluk otobüsüyle gelip binlerce taraftarıyla buluştu

Kocaelispor, dün Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etmesinin ardından 16 yıl sonra Süper Lig’e yükselmeyi matematiksel olarak garantiledi. Bugün konuk olduğu Esenler Erokspor’a 3-1 yenilen yeşil-siyahlılar, maçın ardından 16 yıl sonra yükseldikleri Süper Lig’i kutlamak için Kocaeli'ye geldi. Takımı ve yöneticilerinin bulunduğu otobüsü Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın TEM Otoyolu İzmit geçişi Kuruçeşme gişelerde karşılarken takım, beraberindekilerle İzmit Kent Meydanı’na gelerek taraftarla buluştu. Takım ve beraberindekiler Süper Lig’e çıkmanın coşkusunu meydanda birlikte yaşadı.

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