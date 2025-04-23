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        Kocaeli'de eğitim- öğretime 1 gün ara

        İSTANBUL'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 22:53 Güncelleme: 23.04.2025 - 22:53
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        Kocaeli'de eğitim- öğretime 1 gün ara
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        İSTANBUL’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli’de eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

        Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Marmara Denizi İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. 24 Nisan 2025 Perşembe günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (uygulamalı sürüş eğitimleri hariç) ve diğer tüm kurslarda (rehabilitasyon merkezleri ve açık öğretim Kurumları dahil) eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 bir gün idari izinli sayılacaktır. Geçmiş olsun dileklerimizle” ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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