Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        6 yıldır kapalı olan tarihi cami için 'ihale' adımı

        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde ağır hasar olduğu gerekçesiyle ibadete kapatılan tarihi Hacı Ayvaz Camisi'nin restorasyonu için 8 Mayıs'ta ihale yapılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 14:47 Güncelleme: 25.04.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 yıldır kapalı olan tarihi cami için 'ihale' adımı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde ağır hasar olduğu gerekçesiyle ibadete kapatılan tarihi Hacı Ayvaz Camisi'nin restorasyonu için 8 Mayıs'ta ihale yapılacak.

        İzmit ilçesine bağlı Akçakoca Mahallesi'nde bulunan ve 1857 yılında yapıldığı değerlendirilen Hacı Ayvaz Camisi, 1987 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kültür varlığı olarak tescillendi. 2019 yılında camide yapılan incelemelerde caminin riskli olduğuna karar verilmesinin ardından tarihi yapı 'ağır hasarlı' olduğu gerekçesiyle ibadete kapatıldı. Karar sonrası caminin girişine 'Camimiz ağır hasarlı raporu nedeniyle ibadete kapalıdır' yazısı asıldı. Caminin minaresi de tehlike arzettiği için yerinden söküldü.

        1 YILLIK RESTORASYON SÜRESİ

        Kararın alındığı 2019 yılında İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan restorasyon projesi onaylandı. 6 yıldır ibadete kapalı olan caminin restorasyonu için Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale tarihini belirledi. 8 Mayıs'ta yapılacak ihale ve yer tesliminin ardından yüklenicinin 1 yıl içerisinde restorasyonu tamamlaması öngörülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Tsunami için risk alanları
        Tsunami için risk alanları
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        Hasarlı dokuların onarımına yönelik "biyokalem" geliştirildi
        Hasarlı dokuların onarımına yönelik "biyokalem" geliştirildi
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Trump'tan Çin açıklaması
        Trump'tan Çin açıklaması
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum

        Benzer Haberler

        Kocaeli merkezli "change" araç operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli merkezli "change" araç operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        'Change' çetesi çökertildi; 6 tutuklama
        'Change' çetesi çökertildi; 6 tutuklama
        Kocaeli'de ölümlü ve yaralamalı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 sanığa dava
        Kocaeli'de ölümlü ve yaralamalı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 sanığa dava
        Hasarlı dokuların onarımına yönelik "biyokalem" geliştirildi
        Hasarlı dokuların onarımına yönelik "biyokalem" geliştirildi
        Kocaelispor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kocaelispor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa