Polis memuru derede ölü bulundu

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde polis memuru Emre B. (28), dere içerisinde ölü olarak bulundu.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nde şark görevinde bulunan polis memuru Emre B., izinli olarak Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi Yeşiltepe Caddesi üzerindeki evine geldi. Bir süre Emre B.’den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma, polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri arama çalışması başlattı. Arama çalışması sırasında Emre B.’nin bedeni hareketsiz şekilde evinin yakınındaki bir derede bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri tarafından dereden çıkartılan Emre B’nin, yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Emre B’nin cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.