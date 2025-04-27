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        Derede ölü bulunan polis memuru toprağa verildi

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde derede cansız bedeni bulunan polis memuru Emre Bakal (29), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 18:03 Güncelleme: 27.04.2025 - 18:05
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        Derede ölü bulunan polis memuru toprağa verildi
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        KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde derede cansız bedeni bulunan polis memuru Emre Bakal (29), toprağa verildi.

        Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Emre Bakal dün, izinli olarak Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi Yeşiltepe Caddesi’ndeki evine geldi. Bir süre sonra Emre Bakal’dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda Emre Bakal’ın evinin yakınındaki derede cansız bedeni bulundu. Emre Bakal’ın cenazesi,

        çağırılan İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri tarafından dereden çıkarıldı.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Evli olduğu öğrenilen Emre Bakal’ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Uzuntarla Mahallesi’ndeki Yeşiltepe Mezarlığı’na getirildi. Burada ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Emre Bakal, gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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