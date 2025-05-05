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        Kocaeli'de 397 bin sentetik ecza hap ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu kamyonda yapılan aramda 397 bin sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 01:05 Güncelleme: 05.05.2025 - 01:10
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        Kocaeli'de 397 bin sentetik ecza hap ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu kamyonda yapılan aramda 397 bin sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı.

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine Gebze ilçesinde bir kamyonu durdurdu. Polis ekipleri tarafından kamyonda narkotik köpek eşliğinde yapılan aramada; ağırlığı 220 kilogram olan 397 bin sentetik ecza hap ve 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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