Bakan Kacır: 2030'a kadar seviye 3 yerli otonom aracın ülkemizde üretilmesini sağlayacağız

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Attığımız çok boyutlu adımlarla 2030 yılına dek elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların ülkemizdeki pazar payını yüzde 35’in üzerine, bu araçlarda yerlilik oranımızı yüzde 75’e ve üretim kapasitemizi 1 milyona çıkaracağız. Batarya modül ve alt komponent yatırımlarıyla, ülkemizi bölgesel batarya üretim merkezlerinden biri haline getireceğiz. 2030’a kadar seviye 3 yerli otonom aracın ülkemizde üretilmesini de inşallah sağlayacağız" dedi.

Kentte, 'İklim ve Ekonomi Sürdürülebilir Mobilite Araç ve Teknolojileri Zirvesi'nin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla yapıldı. Zirvenin açılışına Bakan Kacır’ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin, Togg CEO'su Gürcan Karakaş ve davetliler katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuşmasında, elektrikli araçlara yönelimin dünya genelinde ivme kazandığını söyleyerek, "Geçtiğimiz yıl 17 milyon elektrikli araç satışı gerçekleşti. Elektrikli araçların küresel otomotiv pazarındaki payı yüzde 20'ye ulaştı. Tüketici tercihleri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla değişiyor. Bu yılın ilk dört ayında ülkemizde hibrit araç satışı, bir önceki yıla göre yüzde 134, elektrikli araç satışı ise yüzde 103 arttı. Aynı dönemde hibrit araçların payı yüzde 17’den yüzde 29’a, elektrikli araçların payı ise yüzde 10’dan yüzde 15,5’a yükseldi. Ülkemiz, sahip olduğu gelişmiş Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi, güçlü ve köklü üretim altyapısıyla mobilite ekosisteminin dönüşümüne liderlik etmeye hazır konumda" dedi.

‘TÜRKİYE’NİN SUNDUĞU İMKANLARI DEĞERLENDİRMEYE DAVET EDİYORUZ’ Otomotiv sektörü hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği, tarihimizin en büyük ölçekli yatırım programı HIT-30’un ilk 6 çağrısından 2'sini doğrudan otomotiv sanayimize yönelik kurguladık. Elektrikli araçlar çağrısıyla yıllık en az 150 bin elektrikli araç kapasitesi sağlayacak ve Ar-Ge merkezi kurulumunu da içeren yeni yatırımlar için kapsamlı bir teşvik paketi sunuyoruz. Batarya üretimi çağrısıyla hücre üretimini de içeren yıllık asgari 5 GWh kapasiteli batarya ve aktif malzeme üretim tesisi yatırımlarını destekliyoruz. Ülkemizde halihazırda üretim yapan otomotiv üreticilerinin, son dönemdeki yatırımlarını elektrikli ve hibrit araç üretimine yönlendirmesini, attığımız bu adımların meyvesi olarak değerlendiriyoruz. Henüz ülkemizde yatırım gerçekleştirmemiş otomotiv firmalarıyla, Türkiye’nin yatırımcılara sunduğu değer önerisini ve yeni mobilitede gerçekleştirdiğimiz hamleleri paylaşıyoruz. Onları Türkiye’nin sunduğu imkanları değerlendirmeye davet ediyoruz. Yatırımcı ilgisi, Türkiye’nin uluslararası yeni mobilite yatırımları için bir cazibe merkezi olduğunu kanıtlıyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE, YENİ NESİL ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİNDE YOLUNA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR' Dünyanın en büyük elektrikçi araç üreticisi firmanın Manisa’da yıllık 150 bin elektrikli veya şarj edilebilir hibrit araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurduğunu, başka bir markaya ait otomobillerin yıllık 200 bin kapasite ile Samsun’da üretileceğini kaydeden Bakan Kacır, "Tüm bu yatırımlar; ülkemizin yüksek teknolojiye dayalı üretim kapasitesine duyulan teveccühü ve yatırımcı güvenini giderek perçinliyor. Türkiye, yeni nesil elektrikli araç üretiminde yükselen bir ivme ile yoluna emin adımlarla ilerliyor. Attığımız çok boyutlu adımlarla 2030 yılına dek elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların ülkemizdeki pazar payını yüzde 35’in üzerine, bu araçlarda yerlilik oranımızı yüzde 75’e çıkaracağız ve üretim kapasitemizi 1 milyona çıkaracağız. Batarya modül ve alt komponent yatırımlarıyla, ülkemizi bölgesel batarya üretim merkezlerinden biri haline getireceğiz. 2030’a kadar seviye 3 yerli otonom aracın ülkemizde üretilmesini de inşallah sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİNDE YERLİ OLARAK YÜKSEK HIZLI TREN İHRAÇ EDEBİLMESİ İMKANINA SAHİBİZ' Atılımların yalnızca otomotiv sektörüyle sınırlı kalmayacağını da belirten Bakan Kacır, "Ülkemiz, 80 milyonu aşan nüfusu ve geniş coğrafyası ile raylı ulaşım sisteminin yerli ve milli olarak geliştirilmesi adına önemli bir fırsat penceresi sunuyor. Son 22 yılda raylı ulaşım sistemlerinde katettiğimiz mesafeyi ele aldığımızda, ülkemizin yüksek üretim kabiliyetleriyle, yerli olarak yüksek hızlı tren geliştirip üretmesi ve ihraç edebilmesi imkanına sahibiz. Halihazırda Eskişehir-5000 Projesi kapsamında, yerli ve milli yeni nesil elektrikli anahat lokomotifinin seri üretimi başladı. 160 kilometre/saat hıza sahip Milli Elektrikli Tren Seti seri üretimde. 225 kilometre/saat hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin tasarım ve prototip çalışmalarında da önemli mesafe katedildi. Togg örneğinde olduğu gibi vizyoner bir yaklaşım sergileyerek, kabiliyet ve birikimimizi yerli ve milli yüksek hızlı tren hedefiyle bir araya getireceğiz" dedi. Bakan Kacır, ayrıca, "Üç yanı denizlerle çevrili ülke olarak ulaşımda denizlerimizden daha fazla yararlanmalıyız. Güçlü bir gemi inşa sanayine sahibiz. Gemi inşa sanayimizin çevreci teknolojileri en kısa sürede uygulamasını sağlayarak, çevre ve enerji dostu tam elektrikli gemi ihracatında öncü ülkelerden biri olmayı amaçlıyoruz. Ulaşımın bir diğer modu olan havacılık sektöründe de, askeri insansız hava araçları ile ülkemizin kazandığı teknoloji geliştirme kabiliyetini, sivil alana hızla aktarmayı planlıyoruz. Mobilite sektöründe gerçekleşen köklü dönüşümler ülkemizden Turcorn’lar çıkmasının da önünü açıyor" diye konuştu.