Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Motosiklet sürücüsü Saniye'nin öldüğü kaza kamerada

        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde beton mikserine çarpan motosikletin sürücüsü Saniye Yılmaz'ın (23) hayatını kaybettiği kazanın kask kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 15:34 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosiklet sürücüsü Saniye'nin öldüğü kaza kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde beton mikserine çarpan motosikletin sürücüsü Saniye Yılmaz'ın (23) hayatını kaybettiği kazanın kask kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, 8 Mayıs'ta 21.30 sıralarında Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Saniye Yılmaz idaresindeki 09 AIR 738 plakalı motosiklet, A.Ç. yönetimindeki 41 AKE 061 plakalı beton mikseri çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni, Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yakınları tarafından morgdan teslim alınan Yılmaz'ın cenazesi, dün Kirazpınar Mahallesi Hz. Ömer Camisi'nde kılınan namazın ardından Pelitli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan beton mikseri şoförü A.Ç. ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

        GERİDE MOTOSİKLETLİ GÖRÜNTÜLER KALDI

        Saniye Yılmaz'dan geriye sosyal medya hesabından paylaştığı motosikletli görüntüler kaldı. Motosiklet kullanırken çektiği bir videoyu, "Acaba bizi motosiklet mi öldürecek yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?" notuyla paylaşan Yılmaz, başka bir videoda da "Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın" dedi. Öte yandan kaza, Saniye Yılmaz'ın kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yolun sol şeridinden Saniye Yılmaz'ın motosikleti ile ilerlediği, beton mikserinin de sağ şeritten devam ettiği, daha sonra motosikletin beton mikserine çarptığı görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        El Clasico müjdesi!
        El Clasico müjdesi!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Anneler Günü mesajı
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Anneler Günü mesajı
        Çolakoğlu Metalurji 80'inci yılına özel, bilgi yarışması düzenledi
        Çolakoğlu Metalurji 80'inci yılına özel, bilgi yarışması düzenledi
        Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza kesildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza kesildi
        KOÜ Rektörü Cantürk'ten bir öğrenciyle arasında geçen diyaloğa ilişkin açık...
        KOÜ Rektörü Cantürk'ten bir öğrenciyle arasında geçen diyaloğa ilişkin açık...
        Beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (3)
        Beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü (3)