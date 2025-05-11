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        Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü: 4-1

        STAT: Kocaeli HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Muhammet Ali Doğan, Hüseyin Kıvanç DurmazKOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Ahmet Oğuz (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 18:06 Güncelleme: 11.05.2025 - 18:10
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        Kocaelispor - Ankara Keçiörengücü: 4-1
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        STAT: Kocaeli

        HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Muhammet Ali Doğan, Hüseyin Kıvanç Durmaz

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Ahmet Oğuz (Dk. 86 Mikdat Çil), Appindangoye (Dk. 80 Mesut Can Tunalı), Onur Öztonga, Muharrem Cinan (Dk. 80 Mustafa Ege Bilim), Vukovic, Samet Yalçın, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 56 Tarkan Serbest), Furkan Gedik (Dk. 56 Yunus Emre Gedik), Mendes, Oğulcan Çağlayan

        ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Mehmet Erdoğan - Uğur Kaan Yıldız, Oğuzhan Ayaydın (Dk. 83 Emin Metehan Ataşsalar), Süleyman Luş, Ali Dere (Dk. 86 Mustafa Fikret Yıkılmaz), Traore (Dk. 67 Hamza Kılıç), Marcos Silva, Hasan Ayaroğlu, Oğuzcan Çalışkan, Alper Burak Duman, Dembele (Dk. 46 Abdülkadir Çelik)

        GOLLER: Dk. 28 Mendes, Dk. 30, Dk. 36, Dk. 45+3 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Dk. 43 Oğuzhan Ayaydın (Ankara Keçiörengücü)

        SARI KARTLAR: Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Uğur Kaan Yıldız (Ankara Keçiörengücü)

        1’inci Lig’in 38’inci haftasında şampiyon Kocaelispor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü’nü 4-1’lik skorla mağlup etti.

        28’inci dakikada Kocaelispor’da Yusuf Cihat’ın uzun pasını karşılayan Mendes, ceza sahasına girip vurduğu şut rakip ağlara gitti: 1-0.

        30’uncu dakikada atağa kalkan Kocaelispor’da Mendes, sağ kanattan girdiği ceza sahasında verdiği pası Oğulcan Çağlayan karşıladı. Çağlayan’ın vurduğu top filelerle buluştu: 2-0.

        36’ıncı dakikada Ankara Keçiörengücü’nden Uğur Kaan Yıldız’ın rakibi Mendes’e yaptığı hareket sonrası Mendes yerde kaldı. Hakem, yaptığı VAR incelemesi sonrası penaltı kararını verdi. Beyaz noktaya gelen Oğulcan Çağlayan, panenka vuruşu ile topu kaleye gönderdi: 3-0.

        43’üncü dakikada Ankara Keçiörengücü’nde sol kanattan kullanılan korner vuruşunda seken topu ceza sahası içerisinde olan Oğuzhan Ayaydın, filelere gönderdi. Maçın hakemi, elle müdahale nedeniyle golü iptal etti. Yapılan VAR incelemesinin ardından maçın hakemi orta noktayı gösterdi: 3-1.

        45+3’üncü dakikada savunmanın hatasında topu önünde bulan Mendes sağ kanattan ceza sahasına girerek Oğulcan Çağlayan’a topu gönderdi. Çağlayan, vuruşunda farkı yeniden 3’e çıkardı: 4-1.

        İlk yarı Kocaelispor’un 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

        64’üncü dakikada atağa kalkan Ankara Keçiörengücü’nde ceza sahasına giren Ali Dere’nin vurduğu şutu kaleci Gökhan çıkardı. Seken topu önünde bulan Abdülkadir Çelik’in kafayla vurduğu topu yine kaleci kurtardı.

        Maç’ın ikinci yarısında skoru koruyan Kocaelispor rakibini 4-1 mağlup etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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