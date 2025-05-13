Başıboş köpekler, bahçedeki tavuk ve ördekleri öldürdü

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde hayvancılıkla uğraşan emekli Halil Sessiz’e (64) ait evin bahçesine giren 2 başıboş köpeğin saldırısında tavuk, civciv ve ördeklerin olduğu 80 kümes hayvanı öldü. Halil Sessiz, “Köpekleri ormanlara, milletin görmediği yerlere, bütün bu köy civarına bırakıyorlar; millete zarar veriyorlar. Yazık, günah. Bu, bugün bana ise yarın komşuya olacak” dedi.

İzmit ilçesine bağlı kırsal Durhasan Mahallesi’nde sabah saatlerinde, Halil Sessiz’e ait evin bahçesine başıboş 2 köpek girdi. Köpeklerin saldırısında bahçede bulunan tavuk, civciv ile ördeklerden 80’i öldü. Olay sırasında hayvanlarını kurtarmaya çalışan Sessiz’e de köpekler saldırdı. Sopayla müdahale eden Sessiz, saldırıdan yara almadan kurtulurken, köpekler kaçarak uzaklaştı.

‘HANGİ BELEDİYE BUNLARI BURAYA ATIYORSA, DAVACIYIM’

Yaşadıklarını DHA’ya anlatan Halil Sessiz, “Komşum beni arayarak ‘Bahçeye köpek girmiş’ dedi. Bahçede 40’a yakın telef olan tavuk ve ördek var. Geri kalanı yedikleri hariç 90’a yakın. 10 tane tavuğum kaldı. Hangi belediye bunları buraya atıyorsa, ben bunlardan davacıyım; davamı sürdüreceğim. 90 tane hayvan vardı; kalan 10 tane. Tavuk, civciv, ördeklerle birlikte bir tane içlerinde Tokat tavuğu da vardı; o da telef olmuş. Bana burada 10 tane tavuk kaldı” diye konuştu.