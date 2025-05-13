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        Başıboş köpekler, bahçedeki tavuk ve ördekleri öldürdü

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde hayvancılıkla uğraşan emekli Halil Sessiz'e (64) ait evin bahçesine giren 2 başıboş köpeğin saldırısında tavuk, civciv ve ördeklerin olduğu 80 kümes hayvanı öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 16:23 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:25
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        Başıboş köpekler, bahçedeki tavuk ve ördekleri öldürdü
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde hayvancılıkla uğraşan emekli Halil Sessiz’e (64) ait evin bahçesine giren 2 başıboş köpeğin saldırısında tavuk, civciv ve ördeklerin olduğu 80 kümes hayvanı öldü. Halil Sessiz, “Köpekleri ormanlara, milletin görmediği yerlere, bütün bu köy civarına bırakıyorlar; millete zarar veriyorlar. Yazık, günah. Bu, bugün bana ise yarın komşuya olacak” dedi.

        İzmit ilçesine bağlı kırsal Durhasan Mahallesi’nde sabah saatlerinde, Halil Sessiz’e ait evin bahçesine başıboş 2 köpek girdi. Köpeklerin saldırısında bahçede bulunan tavuk, civciv ile ördeklerden 80’i öldü. Olay sırasında hayvanlarını kurtarmaya çalışan Sessiz’e de köpekler saldırdı. Sopayla müdahale eden Sessiz, saldırıdan yara almadan kurtulurken, köpekler kaçarak uzaklaştı.

        ‘HANGİ BELEDİYE BUNLARI BURAYA ATIYORSA, DAVACIYIM’

        Yaşadıklarını DHA’ya anlatan Halil Sessiz, “Komşum beni arayarak ‘Bahçeye köpek girmiş’ dedi. Bahçede 40’a yakın telef olan tavuk ve ördek var. Geri kalanı yedikleri hariç 90’a yakın. 10 tane tavuğum kaldı. Hangi belediye bunları buraya atıyorsa, ben bunlardan davacıyım; davamı sürdüreceğim. 90 tane hayvan vardı; kalan 10 tane. Tavuk, civciv, ördeklerle birlikte bir tane içlerinde Tokat tavuğu da vardı; o da telef olmuş. Bana burada 10 tane tavuk kaldı” diye konuştu.

        ‘ORMANLARA, KÖY CİVARINA BIRAKIYORLAR’

        Halil Sessiz, “Tavukları kurtarmak için içeriye girdiğimde o anda elimde sopa vardı; bana saldırdı. Giriş kapısı da açıktı; oradan 2’si de kaçtı. Birisi Doberman cinsi koca kafalı köpek; biri de ufak. Bunlar, ormanlardan geliyor. Ormanlara, milletin görmediği yerlere, bütün bu köy civarına bırakıyorlar; millete zarar veriyorlar. Yazık, günah. Bugün bana ise yarın komşuya olacak bu” ifadelerini kullandı.

        ‘HAKKIMI SONUNA KADAR ARAYACAĞIM’

        Daha önce benzer bir olayın olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Sessiz, “Oldu. Buralardaki insanların çoğunun koyununu, tavuğunu yedi; bize çok zarar veriyorlar. Ben, gereken yerlerde hakkımı sonuna kadar arayacağım. Bu köpeklere sahip çıksınlar, bu köy yerlerine bırakmasınlar. Ben bunu istiyorum. Bugün bir civciv 300 lira. Ben onda değilim ama yazık günah. Hazır ele gelmiş 80 tane tane hayvan yazık günah” dedi.

        Jandarma, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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