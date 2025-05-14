Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Bıçak ve sopayla girdiği kurs binasında öğrenciyi bıçakladı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde özel bir öğretim kursuna sopa ve bıçakla giren kişi, daha önce tartıştığı öğrenci Turgut Aras K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bıçak ve sopayla girdiği kurs binasında öğrenciyi bıçakladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde özel bir öğretim kursuna sopa ve bıçakla giren kişi, daha önce tartıştığı öğrenci Turgut Aras K.'yi (18) bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen saldırgan serbest bırakıldı. Vücuduna 4 dikiş atılan Turgut Aras K., binada güvenlik olmadığı için böyle bir olayın yaşandığını belirtirken, kurs sahibi Mustafa U. ise gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

        Olay, 22 Nisan'da saat 18.00 sıralarında Mustafapaşa Mahallesi 708. Sokak'taki özel bir öğretim kursunda meydana geldi. 12'ncı sınıf öğrencisi Turgut Aras K., iddiaya göre sınıfın penceresinde bir kişi ile tartıştı. Birkaç dakika sonra zihinsel engelli olduğu öne sürülen bu kişi, elinde sopa ve bıçakla sınıfa girerek Turgut Aras K.'ye saldırdı. Turgut Aras K. bıçaklanırken, saldırgan, kurs sahibi Mustafa U. tarafından durduruldu. Kendi imkanları ile hastaneye giden Turgut Aras K.'ye 4 dikiş atılırken, şikayet sonrası gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; saldırganın elinde sopa ve bıçakla sınıfa girip, Turgut Aras K.'ye saldırdığı, diğer öğrencilerin kaçıştığı, daha sonra Mustafa U.'nun saldırganı tuttuğu anlar yer aldı.

        'POLİSE DAHİ HABER VERMEDİ'

        Binada güvenlik personeli olmadığını belirten Turgut Aras K., "Şahıs bize küfrediyordu. Ben de sakin olmasını istedim. Şahsın engelli olduğunu anlayarak arkadaşlarıma fazla muhatap olmamalarını söyledim. Ama bunu onun duymayacağı şekilde söyledim. Sonra teneffüs bitip derse başlayınca adam önce yan sınıfa bakıp beni arıyor. Bulamayınca bizim sınıfa geliyor, beni görünce 'Ne konuşacaksın lan benimle' diyerek sol elinde sopa, sağ elinde bıçak bana saldırmaya başlıyor. Ben de onu savuruyorum, savurduktan sonra yere düşüyor. Sonra dershanenin sahibi geliyor, onu sakinleştiriyor, daha sora dışarı çıkartıyor. Yaşanan bu olayın ardından kurs sahibi güvenlik personeli alınacağına dair binaya ilan astı. Üstelik yaralandığım halde benimle ilgilenmeyip, kağıt bir mendile damlattığı kolonya ile yaramı temizlemeye çalıştı. Polise dahi haber vermedi" dedi.

        'BAKANLIK BÖYLE BİR ZORUNLULUK GETİRMEMİŞ'

        Mustafa U. ise saldırgan ile öğrenciler arasında 'laf atma' nedeniyle kavga çıktığını belirterek, "Talihsiz bir olay yaşadık. Şahsın ağzı kokuyordu, sanırım alkollüydü. Öğrencimize polise gitmesi için yardımcı olup, olay anının görüntülerini bizzat verdik. Bıçağı sonradan fark ettik ve o bıçağı polise götürdüm. Bıçaklayan şahıs bana öğrencilerin yüzüne bakıp, hep gülüştüklerini ve bunun da zoruna gittiğini söyledi. Güvenlik personeli konusunda bakanlık böyle bir zorunluluk getirmemiş ama yaşananların ardından kapıya şifreyle girilebilen sistem kurdurduk" diye konuştu.

        Turgut Aras K.'nin söz konusu kursa devam etmediği öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        "Stratejik ürünlerle ilgili tehlike yok"
        "Stratejik ürünlerle ilgili tehlike yok"
        Yürek yakan kaza! Karı kocaya mezar oldu!
        Yürek yakan kaza! Karı kocaya mezar oldu!
        Reuters: Trump Şara ile görüştü
        Reuters: Trump Şara ile görüştü
        Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü!
        Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Erzurum'da mayıs ortasında kar yağdı!
        Erzurum'da mayıs ortasında kar yağdı!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        "Satın aldığımdan farklı ürün geldi" demeyin!
        "Satın aldığımdan farklı ürün geldi" demeyin!
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine kimler katılacak?
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine kimler katılacak?
        DEM Parti sahaya iniyor
        DEM Parti sahaya iniyor
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Aç değilken de yiyor musun? 'Tamamen duygusal' olabilir!
        Aç değilken de yiyor musun? 'Tamamen duygusal' olabilir!
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de kimyasal madde tankını temizlerken fenalaşan 4 işçi, tedaviye al...
        Kocaeli'de kimyasal madde tankını temizlerken fenalaşan 4 işçi, tedaviye al...
        Başıboş köpekler, bahçedeki tavuk ve ördekleri öldürdü
        Başıboş köpekler, bahçedeki tavuk ve ördekleri öldürdü
        Gebze Teknik Üniversitesinde "8. Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festival...
        Gebze Teknik Üniversitesinde "8. Kozadan Kelebeğe Engelsiz Gençlik Festival...
        İzmit Körfezi'nde 125 hektarlık alandan 1,1 milyon metreküp dip çamuru temi...
        İzmit Körfezi'nde 125 hektarlık alandan 1,1 milyon metreküp dip çamuru temi...
        Kocaeli'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 80 kümes hayvanı telef oldu
        Kocaeli'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 80 kümes hayvanı telef oldu
        Kocaeli'de biyonik kulak kullanan çocuklar piknikte buluştu
        Kocaeli'de biyonik kulak kullanan çocuklar piknikte buluştu