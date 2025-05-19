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        Kocaeli'de virajı alamayan otomobil samanlığa girdi; 1 yaralı

        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde virajı alamayan otomobilin samanlığa girdiği kazda sürücü İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 01:03 Güncelleme: 19.05.2025 - 01:05
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        Kocaeli'de virajı alamayan otomobil samanlığa girdi; 1 yaralı
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        KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde virajı alamayan otomobilin samanlığa girdiği kazda sürücü İ.A. yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sırlarında Kandıra ilçesi Çalköy Mahallesi’nde meydana geldi. Kandıra istikametine giden İ.A. idaresindeki 34 CKR 115 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu önce çöp konteynerine çarptı, ardından M.A'ya ait samanlığına girdi. Çarpışmanın etkisiyle samanlığın çatısı otomobilin üzerine çöktü. Otomobilde sıkışan sürücü İ.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartılan İ.A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan İ.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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