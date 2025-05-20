Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Ev ve iş yerinden ruhsatsız 14 tabanca ve 4 av tüfeği çıktı

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir ev ve iş yerinde yapılan aramada 14 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda şarjör ve silah parçası ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:47 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ev ve iş yerinden ruhsatsız 14 tabanca ve 4 av tüfeği çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KOCAELİ’nin Derince ilçesinde bir ev ve iş yerinde yapılan aramada 14 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda şarjör ve silah parçası ele geçirildi.

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda Derince ilçesinde bulunan bir iş yeri ve evde arama gerçekleştirildi. Aramada 14 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 105 tabanca şarjörü, 28 tabanca üst kapağı, 26 tabanca gövdesi, 20 numaratör aparatı, 8 adet tabanca namlusu, 3 namlu açma aparatı, 3 tabanca kabzası, 247 tabanca fişeği, 93 av tüfeği fişeği, 60 kurusıkı tabanca fişeği, 165 fişek ateşleme kapsülü, 2 t kama, 2 adet 12,7 milimetre fişek ve 1 muşta ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan ev ve iş yerinin sahibi E.Ö., jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Kamyonetteki çifte vahşette gözaltılar var!
        Kamyonetteki çifte vahşette gözaltılar var!
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        İstanbul'da trafik kazasına bağlı olarak kaç saat trafikte geçiyor?
        İstanbul'da trafik kazasına bağlı olarak kaç saat trafikte geçiyor?
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Prof. Dr. Özlü'den elektronik sigara uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den elektronik sigara uyarısı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        Büyüyen yeni tehlike
        Büyüyen yeni tehlike
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?

        Benzer Haberler

        Gebze'de boya fabrikasında yangın
        Gebze'de boya fabrikasında yangın
        Kocaeli'de ruhsatsız 18 silah ele geçirildi
        Kocaeli'de ruhsatsız 18 silah ele geçirildi
        Darıca'da "Uluslararası Halk Oyunları Gençlik Festivali" düzenlendi
        Darıca'da "Uluslararası Halk Oyunları Gençlik Festivali" düzenlendi
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Gebze'de ahşap palet deposunda yangın
        Gebze'de ahşap palet deposunda yangın
        Kocaeli'de palet deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de palet deposunda çıkan yangın söndürüldü