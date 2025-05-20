Gebze'de boya fabrikasında yangın (2)

Boya fabrikasında, saat 12.00 sıralarında çıkan yangın Kocaeli İtfaiyesi’nin 33 araç ve 83 personelle yaptığı müdahale sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Fabrikada zarar oluşurken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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