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        Gebze'de boya fabrikasında yangın (2)

        KONTROLALTINA ALINDIBoya fabrikasında, saat 12.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 13:24 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:30
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        Gebze'de boya fabrikasında yangın (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Boya fabrikasında, saat 12.00 sıralarında çıkan yangın Kocaeli İtfaiyesi’nin 33 araç ve 83 personelle yaptığı müdahale sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Fabrikada zarar oluşurken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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