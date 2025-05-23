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        Ormanda kazdıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı (2)

        CANSIZBEDENLERİ ÇIKARILDIKocaeli'de ormanlık alanda kazdıkları kuyuda baygınlık geçirerek mahsur kalan Veysel Eroğlu (55) ile Temel Sever (55), ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 04:20 Güncelleme: 23.05.2025 - 04:25
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        Ormanda kazdıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı (2)
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        CANSIZBEDENLERİ ÇIKARILDI

        Kocaeli'de ormanlık alanda kazdıkları kuyuda baygınlık geçirerek mahsur kalan Veysel Eroğlu (55) ile Temel Sever (55), ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan kontrollerde Eroğlu ile Sever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Eroğlu ile Sever'in yaklaşık 10 metrelik kuyuyu define aramak için kazdıkları öğrenildi. Veysel Eroğlu ile Temel Sever'in cenazeleri morga kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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