Ormanda kazdıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı (2)
CANSIZBEDENLERİ ÇIKARILDIKocaeli'de ormanlık alanda kazdıkları kuyuda baygınlık geçirerek mahsur kalan Veysel Eroğlu (55) ile Temel Sever (55), ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
CANSIZBEDENLERİ ÇIKARILDI
Kocaeli'de ormanlık alanda kazdıkları kuyuda baygınlık geçirerek mahsur kalan Veysel Eroğlu (55) ile Temel Sever (55), ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan kontrollerde Eroğlu ile Sever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Eroğlu ile Sever'in yaklaşık 10 metrelik kuyuyu define aramak için kazdıkları öğrenildi. Veysel Eroğlu ile Temel Sever'in cenazeleri morga kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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