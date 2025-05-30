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        Hafriyat kamyonu alev alev yandı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan hafriyat kamyonu, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:29 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:35
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        Hafriyat kamyonu alev alev yandı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan hafriyat kamyonu, kullanılamaz hale geldi.

        İstasyon Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde, sabah saatlerinde seyir halinde olan Metin D. idaresindeki 42 BB 082 plakalı hafriyat kamyonu, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, kamyonu emniyet şeridine çekip, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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