Doktora saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli de şikayetçi oldu

KOCAELİ'ninGebze ilçesindeki aile sağlığı merkezinde görevli Dr. Nurettin Ceylan'a (30) saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakılan Usame Aybay (28), ilk önce doktorun kendisine saldırdığını ileri sürerek darp raporu aldı. Aybay, darp raporu sonrası Dr. Ceylan'dan şikayetçi oldu.

Mollafenari Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki Mollafenari Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen olayda; aile hekimi Nurettin Ceylan, iddiaya göre kan alma meselesi nedeniyle Usame Aybay ile tartıştı. Dr. Ceylan, Aybay tarafından darbedilirken; olay güvenlik kamerasına yansıdı. Darp raporu alan Ceylan, Aybay'dan şikayetçi oldu. Ceylan, jandarmadaki ifadesinde, "Yanındaki kişinin tutmasına rağmen odama girerek kafama, yüzüme ve omzuma yumruk attı. Ben kendisine vurmadım; kendimi korumak amacıyla cenin pozisyonuna aldım. Sağlık ocağında bulunan diğer kişiler, şahsı odadan çıkararak beni kurtardı" dedi. Şikayet sonrası gözaltına alınan Usame Aybay, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'İLK VURAN DOKTORUN KENDİSİYDİ'

Usame Aybay da kendisini darbedildiğini öne sürerek Dr. Nurettin Ceylan'dan şikayetçi oldu. Eski eşi ile yeniden evlenmek üzere olduğunu, evlilik için istenen kan testi içi aile sağlık merkezine geldiğini söyleyen Aybay, doktorun kendisine saldırdığını iddia etti. Eski eşi ile birlikte darp raporu alan Aybay, doktorun kendisine makasla saldırdığını söyledi. Aybay, "İlk vuran doktorun kendisiydi. Sonrasında vatandaşlar içeri girdi. 'Hani ben doktora saldırıyorum' düşüncesiyle beni tuttular. Beni tutarken bana bir yumruk daha sallamaya çalışırken, 'omzum' dedi ve yerine oturdu. Daha sonrasında omzunun çıktığını ve bana yönelerek, 'Sen dua et, omzum çıktı; omzum çıkmasaydı sen görürdün' dedi" diye konuştu.