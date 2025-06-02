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        Üst geçidin asansörüne zarar verdi; o anlar kamerada

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde üst geçit asansörüne binen iki çocuktan biri, asansörün kabin kasetini tekmeleyerek zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 14:43 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:50
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        Üst geçidin asansörüne zarar verdi; o anlar kamerada
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        KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde üst geçit asansörüne binen iki çocuktan biri, asansörün kabin kasetini tekmeleyerek zarar verdi. O anlar, asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.

        Çayırova Şehit Eren Bülbül Üst Geçidi’ndeki asansöre binen iki çocuktan biri, asansörün kabin kasetini tekmeleyerek zarar verdi. O anlar, asansör kabininin güvenlik kamerasına yansıdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşanılan olay ile ilgili hukuki süreci başlatacaklarını açıkladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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