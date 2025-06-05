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        Kocaeli'de palet depolama sahasında çıkan yangın 2,5 saate kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 13:31 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:35
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        Kocaeli'de palet depolama sahasında çıkan yangın 2,5 saate kontrol altına alındı
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        YENİDEN

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        Ardacan UZUN-Nazım Özgün ERBULAN-Erol POLAT/ÇAYIROVA (Kocaeli),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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