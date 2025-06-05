Kocaeli'de palet depolama sahasında çıkan yangın 2,5 saate kontrol altına alındı
Yazıişleri müdürlerine
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Ardacan UZUN-Nazım Özgün ERBULAN-Erol POLAT/ÇAYIROVA (Kocaeli),
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