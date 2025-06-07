Kıyma makinesine elini kaptıran market çalışanı yaralandı

Olay, saat 12.00 sırlarında Yeşilyurt Mahallesi Çuhadar Caddesi’ndeki bir markette meydana geldi. Market çalışanı Sevde K. elini kıyma makinesine kaptırdı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle Sevde K.'nin eli, kıyma makinesinden çıkartıldı. Sevde K., ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Parmaklarının koptuğu öğrenilen Sevde K. burada tedavi altına alındı.

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