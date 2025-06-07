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        Kıyma makinesine elini kaptıran market çalışanı yaralandı

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki bir markette kıyma makinesine elini kaptıran iş yeri çalışanı Sevde K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 14:55 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:55
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        Kıyma makinesine elini kaptıran market çalışanı yaralandı
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        KOCAELİ’nin Başiskele ilçesindeki bir markette kıyma makinesine elini kaptıran iş yeri çalışanı Sevde K. (21), yaralandı.

        Olay, saat 12.00 sırlarında Yeşilyurt Mahallesi Çuhadar Caddesi’ndeki bir markette meydana geldi. Market çalışanı Sevde K. elini kıyma makinesine kaptırdı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle Sevde K.'nin eli, kıyma makinesinden çıkartıldı. Sevde K., ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Parmaklarının koptuğu öğrenilen Sevde K. burada tedavi altına alındı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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