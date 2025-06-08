Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Bungalov tesisinde tartıştığı kişiyi vurdu

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki bir bungalov tesisinde A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 10:29 Güncelleme: 08.06.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bungalov tesisinde tartıştığı kişiyi vurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki bir bungalov tesisinde A.A., tartıştığı Saltuk Buğra B.'yi tabancayla bacağından vurdu.

        Olay, saat 01.30 sıralarında Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Saltuk Buğra B., aracıyla Sakarya'dan Kartepe ilçesindeki bir bungalov tesisine geldi. Burada Saltuk Buğra B. ile A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.A., tabancayla Saltuk Buğra B.'yi bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saltuk Buğra B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırdı. Polis, A.A.'yı olay yerinde gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri cadde ve tesis içerisinde çalışma yaptı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Siirt’te düğün salonunda 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
        Siirt’te düğün salonunda 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
        Bizim Çocuklar'dan hatasız prova!
        Bizim Çocuklar'dan hatasız prova!
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Tatilde romantik anlar
        Tatilde romantik anlar
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        Ordu’da şüpheli ölüm soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
        Ordu’da şüpheli ölüm soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        Zeyrek’in kızı yaşananları anlattı
        Zeyrek’in kızı yaşananları anlattı
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Aile tatili
        Aile tatili
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"

        Benzer Haberler

        3 motosiklet ve otomobilin karıştığı kaza kask kamerasında
        3 motosiklet ve otomobilin karıştığı kaza kask kamerasında
        Hafif ticari araç yol ayrımındaki bariyere çarptı; 2 yaralı
        Hafif ticari araç yol ayrımındaki bariyere çarptı; 2 yaralı
        Kocaeli'de 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        D-100 kara yolunun Kocaeli kesimindeki kaza ulaşımı aksattı
        D-100 kara yolunun Kocaeli kesimindeki kaza ulaşımı aksattı
        Asansörün güvenlik kamerasına köpük sıktı
        Asansörün güvenlik kamerasına köpük sıktı
        Cadde ortasında başından vurularak öldürüldü
        Cadde ortasında başından vurularak öldürüldü