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        Husumetlisini cadde ortasında öldüren şüpheli tutuklandı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde cadde ortasında husumetlisi Fuat İpşır'ı (55) tabancayla vurarak öldüren M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 00:31 Güncelleme: 09.06.2025 - 00:35
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        Husumetlisini cadde ortasında öldüren şüpheli tutuklandı
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde cadde ortasında husumetlisi Fuat İpşır’ı (55) tabancayla vurarak öldüren M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde 7 Haziran’da meydana gelen olayda Fuat İpşır, cadde üzerinde yürüdüğü sırada bir kişi tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu başından vurularak ağır yaralandı. İpşır, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İpşır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fuat İpşır’in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. İpşir dün, öğle namazına müteakip Mehmet Ali Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda İpşır’ın ölümüne neden olan kişinin M.T. olduğu tespit edildi. M.T. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.T. sevk edildiği Kocaeli Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.T. ile İpşır arasında husumet olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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