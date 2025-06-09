Kuzey Marmara Otoyolu İzmit geçişinde yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti İzmit ilçesi geçişi Solaklar sapağı mevkisinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul istikametine doğru 4 şeritli otoyolda araç trafiğinin arttığı gözleniyor. Ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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