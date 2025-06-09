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        Kuzey Marmara Otoyolu İzmit geçişinde yoğunluk yaşanıyor

        KURBAN Bayramı tatili nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti İzmit ilçesi geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 15:29 Güncelleme: 09.06.2025 - 15:29
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        Kuzey Marmara Otoyolu İzmit geçişinde yoğunluk yaşanıyor
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        KURBAN Bayramı tatili nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti İzmit ilçesi geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

        Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti İzmit ilçesi geçişi Solaklar sapağı mevkisinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul istikametine doğru 4 şeritli otoyolda araç trafiğinin arttığı gözleniyor. Ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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