Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Motosikletten savrulup ölen gencin dayısı: Bu bildiğin cinayet

        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde İbrahim Tarakçı (23), iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonucu motosikletten yola savrulup ağaca çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 15:15 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletten savrulup ölen gencin dayısı: Bu bildiğin cinayet
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde İbrahim Tarakçı (23), iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonucu motosikletten yola savrulup ağaca çarptı. Hayatını kaybeden Tarakçı bugün toprağa verilirken, dayısı Mehmet Acar (52), "Trafik kazası falan değil. Adam senden selektör yaparak yol istiyor; sen ona yol vermek yerine direksiyonu üzerine kırıyorsun. Bu nasıl bir şey? Bu bildiğin cinayet" dedi.

        Körfez Mahallesi Rafet Karacan Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelen kazada, İbrahim Tarakçı kullandığı 34 DVB 241 plakalı motosikletten savrularak ağaca çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Tarakçı, ilk müdahalesinin olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tarakçı, kurtarılamadı.

        BAŞKA ARAÇ TESPİT EDİLDİ

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptığı araştırmada kazadan hemen önce başka bir aracın daha olduğunu, kazaya bu aracın neden olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan sürücü T.Y.'nin emniyetteki ifadesinde, korktuğunu, bu nedenle durmadığını söylediği öğrenildi. T.Y., işlemlerinin ardından bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Tarakçı’nın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak aynı ilçedeki Tüysüzler Mahallesi Fatih Camisi'ne getirildi. Tarakçı ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze, Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tarakçı'nın İzmit'te bulunan bir restoranda garsonluk yaptığı öğrenildi.

        'DİKİZ AYNASINDAN GÖRMÜŞ'

        Tarakçı'nın dayısı Mehmet Acar, "Görgü tanıkları, bizim gencimiz yolda arkadan selektör yaparak araçtan yol istediği, geçerken araç sürücüsünün dikiz aynasından görüp motosikletin üzerine kırdığını, bu sırada motosiklet sürücüsünün hamle yapmasının ardından yoldan savrulup hemen önündeki ağaca çarptığını söylediler. Zaten orada ruhunu teslim ediyor ama bu bir cinayet. Trafik kazası falan değil. Adam senden selektör yaparak yol istiyor; sen ona yol vermek yerine direksiyonu üzerine kırıyorsun. Bu nasıl bir şey? Bu bildiğin cinayet" dedi. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA

        Benzer Haberler

        Kocaelispor, Petkovic ile anlaştı
        Kocaelispor, Petkovic ile anlaştı
        Kocaelispor, forvet oyuncusu Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına vardı
        Kocaelispor, forvet oyuncusu Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına vardı
        Tıp araştırmalarında yapay zeka Kocaeli'de çalıştayda ele alındı
        Tıp araştırmalarında yapay zeka Kocaeli'de çalıştayda ele alındı
        Yeşilay'da bağımlıların dünyasını simülasyonla deneyimleyen bireyler farkın...
        Yeşilay'da bağımlıların dünyasını simülasyonla deneyimleyen bireyler farkın...
        Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Kocaeli'de devrilen otomobildeki yolcu yaralandı
        Kocaeli'de devrilen otomobildeki yolcu yaralandı