Kocaeli'de fabrika yangını söndürüldü

Beylikbağı Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir çelik döküm fabrikasında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın trafosunda patlama meydana gelirken, alevler fırın bölümüne de sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Fabrika zarar görürken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'ninGebze ilçesindeki bir çelik döküm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipler tarafından söndürüldü.

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