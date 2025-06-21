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        Kocaeli'de yol kenarında çıkıp ormana sıçrayan yangın, 2 saatte söndürüldü

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM yolu İstanbul istikameti geçişinde yol kenarında başlayan yangın, ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 20:06 Güncelleme: 21.06.2025 - 20:10
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        Kocaeli'de yol kenarında çıkıp ormana sıçrayan yangın, 2 saatte söndürüldü
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        KOCAELİ’nin Körfez ilçesi TEM yolu İstanbul istikameti geçişinde yol kenarında başlayan yangın, ormana sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, çalışmalar sırasında yolda trafik kontrollü olarak sağlandı.

        TEM yolu İstanbul istikameti Şirinyalı Mahallesi mevkisinde saat 16.00 sıralarında yol kenarında başlayan yangın, ormana sıçradı. Yangın rüzgar nedeniyle kısa sürede büyürken alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Bir helikopterin de destek verdiği çalışmaların ardından yangın 2 saatte söndürüldü. Çalışmalar sırasında otoyolda trafik kontrollü olarak sağlandı. Alanda soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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