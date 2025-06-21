Kocaeli'de yol kenarında çıkıp ormana sıçrayan yangın, 2 saatte söndürüldü

TEM yolu İstanbul istikameti Şirinyalı Mahallesi mevkisinde saat 16.00 sıralarında yol kenarında başlayan yangın, ormana sıçradı. Yangın rüzgar nedeniyle kısa sürede büyürken alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Bir helikopterin de destek verdiği çalışmaların ardından yangın 2 saatte söndürüldü. Çalışmalar sırasında otoyolda trafik kontrollü olarak sağlandı. Alanda soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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