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        Dereye düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne öldü

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde dengesini kaybedip dereye düşen K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 20:08 Güncelleme: 22.06.2025 - 20:10
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        Dereye düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne öldü
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        KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde dengesini kaybedip dereye düşen K.A.Y.’yı kurtarmak için önce ağabeyi A.S.Y. ardından da anneleri Reyhan Karabudak (37) suya atladı. K.A.Y. kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, ağabeyi ise ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı, annenin ise cansız bedeni sudan çıkarıldı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında kırsal Kazandere Mahallesi Yuvacık Barajı mevkisinde meydana geldi. Eşinden boşandığı öğrenilen Reyhan Karabudak, oğulları K.A.Y. ve A.S.Y. ile ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. İddiaya göre K.A.Y., dengesini kaybederek dereye düştü. Kardeşinin düştüğünü gören A.S.Y. peşinden atlarken, ardından anne Karabudak da çocuklarını kurtarmak için suya atladı.

        KENDİ İMKANLARI İLE SUDAN ÇIKTI

        Sudan kendi imkanlarıyla çıkan K.A.Y. çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. K.A.Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler anne ve oğlunu kurtarmak için çalışma başlattı. A.S.Y. ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.S.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        ANNENİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

        Kısa süre sonra ekipler, anne Karabudak’a ulaştı. Yapılan kontrollerde anne Karabudak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karabudak’ın cenazesi, işlemlerin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ‘ÇOCUĞU KURTARDIK’

        Kurtarma çalışmalarına katılan Ahmet Erkul evinin ormanlık alana 300 metre mesafede olduğunu belirterek, “Bağırma sesi duydum; daha sonra ambulans ve itfaiyenin sesini duydum. Olay yerine ulaştık. Çocuğu oradan kurtardık. Diğer çocuğu görmedim. Suya düşen anneyi itfaiye çıkardı. Anne öldü” diye konuştu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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