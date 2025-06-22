Dereye düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne öldü

KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde dengesini kaybedip dereye düşen K.A.Y.’yı kurtarmak için önce ağabeyi A.S.Y. ardından da anneleri Reyhan Karabudak (37) suya atladı. K.A.Y. kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, ağabeyi ise ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı, annenin ise cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında kırsal Kazandere Mahallesi Yuvacık Barajı mevkisinde meydana geldi. Eşinden boşandığı öğrenilen Reyhan Karabudak, oğulları K.A.Y. ve A.S.Y. ile ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. İddiaya göre K.A.Y., dengesini kaybederek dereye düştü. Kardeşinin düştüğünü gören A.S.Y. peşinden atlarken, ardından anne Karabudak da çocuklarını kurtarmak için suya atladı.

KENDİ İMKANLARI İLE SUDAN ÇIKTI

Sudan kendi imkanlarıyla çıkan K.A.Y. çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. K.A.Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler anne ve oğlunu kurtarmak için çalışma başlattı. A.S.Y. ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.S.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.